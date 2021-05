Inter | Lautaro | «Lavorato tantissimo per lo scudetto»

(Di venerdì 14 maggio 2021)Martinez ha parlato del lavoro fatto dalla squadra nerazzurra per conquistare loMartinez ha parlato ai microfoni di Sky Sport durante la trasmissione 23. Questa una piccola anticipazione dell’vista che andrà in onda stasera. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULL’SUNEWS 24 «Quando siamo usciti dalla Champions, abbiamo parlato tanto di questa cosa. Rimaneva solo loe quindi dovevamo andarlo a prendere e abbiamo. Siamo stati tutti i giorni qua a pensare a quello che dovevamo fare, a preparare le partite. Questa è stata la cosa migliore e più importante per noi perché ce l’abbiamo fatta e siamo molto felici». L'articolo proviene da Calcio News 24.

situazione di Alessandro Bastoni e Lautaro Martinez che sono in standby con i rispettivi rinnovi di contratti ma difficilmente lasceranno i nerazzurri a meno che di clamorosi colpi di scena. L'...Romelu Lukaku e Lautaro Martinez , la coppia gol simbolo del 19° Scudetto dell' Inter, sono i protagonisti di un nuovo speciale disponibile su DAZN a partire da sabato 15 maggio. Inarrestabili in camp ...Lukaku, Milinkovic, Muriel, Ibra, Dybala: chi gioca e i consigli per la 37ª giornata. Portieri, difensori, centrocampisti e attaccanti da schierare.