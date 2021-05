Il giallo delle truppe a Gaza, "trappola per Hamas" (Di venerdì 14 maggio 2021) Errore, inganno, stratagemma, astuzia. Sono solo alcuni dei sostantivi che la stampa israeliana ha usato oggi per commentare l’annuncio dell’esercito, la notte scorsa, dell’ingresso di truppe di terra a Gaza. Il primo messaggio dell’IDF in inglese è rimbalzato su Twitter alle 23.22 ora italiana (mezzanotte e 22 in Israele): “Le forze aeree e le truppe di terra stanno attaccando nella Striscia di Gaza”. L’ingresso di soldati nella Striscia è stata poi confermata ai giornalisti stranieri direttamente al telefono dal portavoce militare Jonathan Conricus. Ma lo stesso Conricus, un paio d’ore dopo, ha smentito tutto parlando di “un problema interno di comunicazione”. Peccato che nel frattempo la notizia - battuta in tempo reale da tutte le agenzie internazionali, ANSA compresa - avesse già fatto il giro del mondo in un ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 14 maggio 2021) Errore, inganno, stratagemma, astuzia. Sono solo alcuni dei sostantivi che la stampa israeliana ha usato oggi per commentare l’annuncio dell’esercito, la notte scorsa, dell’ingresso didi terra a. Il primo messaggio dell’IDF in inglese è rimbalzato su Twitter alle 23.22 ora italiana (mezzanotte e 22 in Israele): “Le forze aeree e ledi terra stanno attaccando nella Striscia di”. L’ingresso di soldati nella Striscia è stata poi confermata ai giornalisti stranieri direttamente al telefono dal portavoce militare Jonathan Conricus. Ma lo stesso Conricus, un paio d’ore dopo, ha smentito tutto parlando di “un problema interno di comunicazione”. Peccato che nel frattempo la notizia - battuta in tempo reale da tutte le agenzie internazionali, ANSA compresa - avesse già fatto il giro del mondo in un ...

