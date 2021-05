I pronostici di Serie A | 37ª giornata | Juve-Inter e Roma-Lazio da Over | il Torino è favorito

Leggi su calcioweb.eu

(Di venerdì 14 maggio 2021) Si torna subito in campo per ladel campionato diA, si gioca il 37esimo turno. La stagione è entrata nella fase decisiva per gli obiettivi di Champions League e salvezza, i prossimi 90 minuti saranno decisivi. Il turno si apre con la trasferta dell’Atalanta contro il Genoa, l’obiettivo della squadra di Gasperini è quello di ipotecare la Champions League e chiudere la stagione al secondo posto. Per la corsa salvezza sarà fondamentale lo scontro tra Spezia e, poi due partite bellissime:ntus-. Nel lunch match il Napoli in campo contro la Fiorentina, ultima chiamata per il Benevento che dovrà vincere contro il Crotone. La Sampdoria gioca sul campo dell’Udinese, il Sassuolo contro il Parma, poi il fondamentale match ...