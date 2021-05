Gregoretti: Salvini, mi hanno chiamato tutti tranne Pd e M5s (Di venerdì 14 maggio 2021) Per la Gregoretti "mi hanno scritto Toti, Meloni, Tajani, li ringrazio molto. Se mi hanno scritto anche dal Pd o dal M5S? No, dalle parti del Pd silenzio assoluto. Almeno sulle minacce che ho ricevuto ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 14 maggio 2021) Per la"miscritto Toti, Meloni, Tajani, li ringrazio molto. Se miscritto anche dal Pd o dal M5S? No, dalle parti del Pd silenzio assoluto. Almeno sulle minacce che ho ricevuto ...

Advertising

sentonyiwobi : Quanti soldi pubblici sprecati solo per l'odio ideologico di chi vorrebbe utilizzare la #Giustizia per sconfiggere… - LegaSalvini : ?? ULTIM'ORA LA REPUBBLICA: «GREGORETTI, NON LUOGO A PROCEDERE PER SALVINI. IL GIP: 'IL FATTO NON SUSSISTE'» - borghi_claudio : Salvini su questione #gregoretti. Sono felice per lui. La giustizia però non doveva nemmeno essere chiamata a sinda… - Shashkov30 : RT @Gianmar26145917: #Catania, caso #Gregoretti: il Gup stabilisce il non luogo a procedere per #Salvini perché 'il fatto non sussiste' Com… - Shashkov30 : RT @lele_cavalera: Tony Iwobi: 'Difendere i confini e contrastare l’immigrazione clandestina non è un reato, è un dovere per uno Stato civi… -