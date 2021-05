Giornate FAI di primavera: 600 aperture in 300 città (Di venerdì 14 maggio 2021) Le Giornate FAI di primavera , che si terranno sabato 15 e domenica 16 maggio 2021 , sono il primo grande evento nazionale dedicato ad arte e cultura organizzato dopo l'ultimo periodo di lockdown. ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 14 maggio 2021) LeFAI di, che si terranno sabato 15 e domenica 16 maggio 2021 , sono il primo grande evento nazionale dedicato ad arte e cultura organizzato dopo l'ultimo periodo di lockdown. ...

Advertising

Raicomspa : Tornano le Giornate di Primavera del FAI @Fondoambiente il 15 e 16 maggio ?? 600 aperture in oltre 300 città: per sc… - RedazioneLaNews : #Milano Giornate Fai di primavera 15/16 maggio 2021 a Milano e Lombardia: lista ville e parchi aperti - Puglia_in : #raccontiamolapuglia - Tornano anche ad #Andria le Giornate FAI - Fondo Ambiente Italiano il 15 e 16 maggio - giovannidalloli : Il Weekend dei tesori: Museo Dante, Moro di Venezia, Giornate Fai e Giardini Segreti - RaiperilSociale : Campagna “Giornate FAI di Primavera” di @Fondoambiente in difesa del patrimonio culturale italiano. La #RAI raccont… -