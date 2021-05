Giorgetti accelera sullo Stato al 60%. Via la Morselli. Al vaglio nuovi profili (Di venerdì 14 maggio 2021) Dopo un nuovo sciopero delle tute blu e con i pullman arrivati da Taranto a manifestare sotto il Ministero dello Sviluppo in occasione del terzo tavolo Acciaio con i sindacati, Giancarlo Giorgetti scopre le carte rispetto al cronoprogramma stabilito dagli accordi di dicembre fra Invitalia e ArcelorMittal che hanno dato vita a Acciaierie Italia e che prevede che lo Stato salga in maggioranza (al 60%) a maggio 2022 esprimendo oltre al presidente anche l’amministratore delegato. Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di venerdì 14 maggio 2021) Dopo un nuovo sciopero delle tute blu e con i pullman arrivati da Taranto a manifestare sotto il Ministero dello Sviluppo in occasione del terzo tavolo Acciaio con i sindacati, Giancarloscopre le carte rispetto al cronoprogramma stabilito dagli accordi di dicembre fra Invitalia e ArcelorMittal che hanno dato vita a Acciaierie Italia e che prevede che losalga in maggioranza (al 60%) a maggio 2022 esprimendo oltre al presidente anche l’amministratore delegato. Segui su affaritaliani.it

Ultime Notizie dalla rete : Giorgetti accelera TerminiImerese, si accelera per il rilancio dell'ex Blutec Musumeci, che ha partecipato al tavolo suTermini insieme agli assessori regionali alle Attività produttive Mimmo Turano e al Lavoro Antonio Scavone, rilancia: "Al ministro Giorgetti ho ribadito ...

Dl sostegni bis, Governo accelera All'incontro, secondo quanto si apprende, i ministri dell'Economia Daniele Franco , dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti, del Lavoro Andrea Orlando, degli Affari regionali Mariastella Gelmini ...

Ex Ilva, Giorgetti accelera sullo Stato al 60%.Vuole liberarsi della Morselli Affaritaliani.it Ex Ilva, Giorgetti accelera sullo Stato al 60%.Vuole liberarsi della Morselli Secondo indiscrezioni, il numero uno del Mise avrebbe riferito alle sigle di essere propenso a cambiare il prima possibile anche il Ceo di Acciaierie Italia ...

Malagò rassicura: "Nessun ritardo per Milano-Cortina 2026" Subito al lavoro: rieletto ieri alla guida del Coni, in maniera forse più semplice del previsto, Giovanni Malagò oggi è rimasto a Milano. "Io parlo a nome della Fondazione e secondo me stiamo rispetta ...

