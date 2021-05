Gianni Di Marzio: “A Firenze la partita è decisiva. Allegri? È in parola da un’altra parte”. (Di venerdì 14 maggio 2021) L’ex allenatore Gianni Di Marzio è intervenuto in onda a Radio Marte per rispondere di alcuni temi in casa Napoli. L’attuale consulente di mercato ha parlato della prossima partita del Napoli a Firenze e di Allegri. Infine ha lasciato un commento sulle voci di mercato riguardanti il terzino in forza al Groningen, Gudmundsson. “Il Napoli quest’anno si conquista ‘lo scudetto’ a Firenze. La Fiorentina è salva ma è un’ottima squadra che potrebbe rendere di più senza la paura della retrocessione. Il Napoli deve andare con al testa giusta e per me sarà la partita decisiva. Lo scudetto perso in albergo? Forse i giocatori non avevano la personalità spiccata per poter reagire. Vlahovic? Eccellente giocatore, ha messo in atto la sua esperienza ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 14 maggio 2021) L’ex allenatoreDiè intervenuto in onda a Radio Marte per rispondere di alcuni temi in casa Napoli. L’attuale consulente di mercato ha parlato della prossimadel Napoli ae di. Infine ha lasciato un commento sulle voci di mercato riguardanti il terzino in forza al Groningen, Gudmundsson. “Il Napoli quest’anno si conquista ‘lo scudetto’ a. La Fiorentina è salva ma è un’ottima squadra che potrebbe rendere di più senza la paura della retrocessione. Il Napoli deve andare con al testa giusta e per me sarà la. Lo scudetto perso in albergo? Forse i giocatori non avevano la personalità spiccata per poter reagire. Vlahovic? Eccellente giocatore, ha messo in atto la sua esperienza ...

