Fernando Redondo | due Mondiali saltati per studio e capelli Due anni senza stipendio e quella cura proibita

Leggi su calcioweb.eu

(Di venerdì 14 maggio 2021)CarlosNeri: talento sopraffino ma fisico di cristallo. Suo padre riesce a convincerlo a provare il calcio a undicie lo manda a fare un provino per l’Argentinos Juniors, che lo ingaggia immediatamente. Gioca con i biancorossi fino al 1990, deliziando i tifosi. E’ già pronto per guidare l’Argentina campione in carica, aidi Italia ’90, ma si autoesclude dai 22 convocati di Carlos Bilardo per poter proseguire i suoi studi universitari in Economia e Commercio. Una scelta che crea due fazioni in patria. Nello stesso anno firma con il Tenerife, piccola squadra delle Canarie che era riuscita a salvarsi ai play-out contro il Deportivo La Coruña. Due stagioni così così, poi sale in cattedra. E a notarlo è il Real Madrid, che nel 1994 lo porta nella capitale spagnola. Fa faville con la maglia dei ...