Enrico Letta: "Draghi indichi una nuova missione e chieda coesione ai partiti di maggioranza" (Di venerdì 14 maggio 2021) "A nome della Direzione mi sento di dire che oggi chiediamo a Draghi di dare una nuova chiara missione a a questa maggioranza per i prossimi mesi, necessaria per favorire la coesione e il senso del perché questa maggioranza sta insieme. Ci fidiamo di Draghi, gli chiediamo di essere molto chiaro e netto nell'indicare la missione e chiedere ai partiti di maggioranza di esser tutti al pezzo". Lo ha detto Enrico Letta alla Direzione del Pd. Letta prosegue: "In questi giorni stiamo tutti aspettando con grande fiducia il ritorno alla normalità. Speriamo presto. Siamo ottimisti che arriverà molto presto, questione di giorni". "La campagna vaccinale sta andando bene, le ...

