Demografia vuol dire fiducia

(Di venerdì 14 maggio 2021) Un’Italia senza figli non ha domani, dobbiamo aiutare i giovani a tornare a credere nel futuro”. E’ la frase che ha fatto titolo, del discorso pronunciato da Mario Draghi questa mattina, presente Papa Francesco, alla prima edizione degli Stati generali della natalità organizzati dal Forum delle associazioni familiari. Se il Papa ha lanciato un appello “perché il futuro sia buono”, non risparmiando una critica alle politiche “basate sulla ricerca del consenso immediato”, Draghi si è calato nel concreto di uno scenario globale. Dopo aver ricordato la svolta dell’assegno unico universale, con risorse che ammontano a 21 miliardi, “una di quelle misure epocali su cui non ci si ripensa l’anno dopo”, Draghi ha posto qualche riflessione critica: “Questa è epoca di grandi riflessioni collettive. Perso l’ottimismo, spesso sconsiderato, dei primi dieci anni di questo secolo, è iniziato un ...

Tornare a credere nel futuro è questione non solo economica, dice Draghi Cinque anni fa il presidente del Coni per i grillini era il Draghi dello sport: un nemico da abbattere. Adesso, dopo la guerra ...Come affrontare il calo demografico nei paesi sviluppati in un mondo sempre più popoloso. Intervista al direttore dell'ISTAT Giancarlo Blangiardo ...