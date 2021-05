Comunali Roma, il Partito Repubblicano schiererà candidati nella lista a sostegno di Calenda (Di venerdì 14 maggio 2021) Carlo Calenda, candidato sindaco di RomaRoma – Ci sarà anche il Partito Repubblicano Italiane alle elezioni amministrative di Roma e sarà presente all’interno della lista per Calenda Sindaco. Nei prossimi giorni ci sarà l’incontro tra una delegazione del PRI – Partito Repubblicano Italiano, formata dal Segretario politico nazionale Corrado de Rinaldis Saponaro, dal Capo della segreteria politica e direttore de La Voce Repubblicana Bepi Pezzulli, e dal Segretario politico dell’Unione Romana Michele Polini, e Azione, nelle persone del candidato Sindaco Carlo Calenda, del responsabile del programma di Azione Andrea Mazziotti, e del consigliere di Azione Flavia de Gregorio. Il PRI, ... Leggi su lopinionista (Di venerdì 14 maggio 2021) Carlo, candidato sindaco di– Ci sarà anche ilItaliane alle elezioni amministrative die sarà presente all’interno dellaperSindaco. Nei prossimi giorni ci sarà l’incontro tra una delegazione del PRI –Italiano, formata dal Segretario politico nazionale Corrado de Rinaldis Saponaro, dal Capo della segreteria politica e direttore de La Voce Repubblicana Bepi Pezzulli, e dal Segretario politico dell’Unionena Michele Polini, e Azione, nelle persone del candidato Sindaco Carlo, del responsabile del programma di Azione Andrea Mazziotti, e del consigliere di Azione Flavia de Gregorio. Il PRI, ...

