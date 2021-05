Chi è Nino Frassica, vita privata e carriera: tutto sull’attore messinese (Di venerdì 14 maggio 2021) Nino Frassica questa sera 14 Maggio 2021 torna su Rai 1 a partire dalle ore 21.20 con il programma sulle classifiche, intitolato “Top 10” e condotto da Carlo Conti. Nino Frassica è uno dei volti noti dello spettacolo italiano. Negli ultimi anni ha trovato nuova verve grazie alla fiction Don Matteo dove interpreta il Maresciallo Cecchini. Ma qual è la sua età? Quanti anni ha Nino Frassica? Ecco cosa sappiamo. Frassica è nato a Messina l’11 dicembre 1950: ha quasi 71 anni ed è del segno del Sagittario. Chi è Nino Frassica? La vita privata Quali sono le doti fisiche di Nino Frassica? Quanto è alto l’attore messinese? Qual è il suo peso forma? L’attore, ... Leggi su urbanpost (Di venerdì 14 maggio 2021)questa sera 14 Maggio 2021 torna su Rai 1 a partire dalle ore 21.20 con il programma sulle classifiche, intitolato “Top 10” e condotto da Carlo Conti.è uno dei volti noti dello spettacolo italiano. Negli ultimi anni ha trovato nuova verve grazie alla fiction Don Matteo dove interpreta il Maresciallo Cecchini. Ma qual è la sua età? Quanti anni ha? Ecco cosa sappiamo.è nato a Messina l’11 dicembre 1950: ha quasi 71 anni ed è del segno del Sagittario. Chi è? LaQuali sono le doti fisiche di? Quanto è alto l’attore? Qual è il suo peso forma? L’attore, ...

