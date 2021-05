"Cancro della mente". Il dramma del figlio Bruno Vespa: "Perché è difficile avere un padre come lui", tutta la verità (Di venerdì 14 maggio 2021) Il male oscuro. "Il Cancro della mente", lo definisce Federico Vespa. In altre parole: la depressione. Lui, figlio di Bruno Vespa, giornalista e speaker, ne ha sofferto nel periodo più bello della vita, dopo la Maturità. "La depressione è arrivata presto, a 19 anni. All'inizio pensi che sia una cosa passeggera, avevo dato 1-2 anni a me stesso. La grossa difficoltà di questa malattia è che ce l'hai da un giorno all'altro. Ho avuto un grossissimo vuoto dentro, mi sentivo anestetizzato da tutto il mondo", racconta Vespa jr a Storie italiane su Rai 1. Nel salotto televisivo di Eleonora Daniele, in un'intervista a tu per tu, Federico parla del suo libro che racconta gli anni bui della depressione. "Ho passato 1-2 ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 14 maggio 2021) Il male oscuro. "Il", lo definisce Federico. In altre parole: la depressione. Lui,di, giornalista e speaker, ne ha sofferto nel periodo più bellovita, dopo la Maturità. "La depressione è arrivata presto, a 19 anni. All'inizio pensi che sia una cosa passeggera, avevo dato 1-2 anni a me stesso. La grossa difficoltà di questa malattia è che ce l'hai da un giorno all'altro. Ho avuto un grossissimo vuoto dentro, mi sentivo anestetizzato da tutto il mondo", raccontajr a Storie italiane su Rai 1. Nel salotto televisivo di Eleonora Daniele, in un'intervista a tu per tu, Federico parla del suo libro che racconta gli anni buidepressione. "Ho passato 1-2 ...

