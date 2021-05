Berlusconi, Ronzulli smentisce aggravamento: "dimesso a giorni" (Di venerdì 14 maggio 2021) Licia Ronzulli ha smentito l'aggravarsi delle condizioni di salute di Silvio Berlusconi, da due giorni di nuovo ricoverato al san Raffaele a Milano, prevedendo "in questi giorni" le sue dimissioni ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 14 maggio 2021) Liciaha smentito l'aggravarsi delle condizioni di salute di Silvio, da duedi nuovo ricoverato al san Raffaele a Milano, prevedendo "in questi" le sue dimissioni ...

Ultime Notizie dalla rete : Berlusconi Ronzulli Berlusconi, Ronzulli, non è tempo di coccodrilli "Non è tempo di coccodrilli, il presidente Berlusconi ci seppellirà": lo ha detto la senatrice Licia Ronzulli uscendo dall'ospedale San Raffaele di Milano dove il leader di Forza Itala è ricoverato da alcuni giorni. "Si sta risolvendo un ...

Centrodestra a caccia di candidati Nei sondaggi Fd’I tallona la Lega "Sono al lavoro per unire. La partita (delle amministrative, ndr) la chiudiamo in fretta e dappertutto" dice, e ripete, a ogni pie’ sospinto, Matteo Salvini. "Da parte nostra, nessun veto", ribatte Gi ...

