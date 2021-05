Berlusconi ricoverato, Ronzulli: “Ha un po’ di febbre, ma sta guarendo” (Di venerdì 14 maggio 2021) “Il presidente Berlusconi ha un’infiammazione per cui si era reso necessario il ricovero, ora è in via di guarigione”. La senatrice di Forza Italia Licia Ronzulli è appena uscita dal San Raffaele dove ha fatto visita a Silvio Berlusconi e smentisce le voci sul peggioramento dello stato di salute del Cav ricoverato da quattro giorni per accertamenti legati al post Covid. ”Non è tempo di coccodrilli”, scherza al telefono con l’Adnkronos, poi si fa seria e spiega le ragioni del nuovo ricovero, martedì scorso, dell’ex premier: ”Il quadro clinico infiammatorio era diventato acuto. Per questo, i medici hanno deciso il ricovero. Il presidente Berlusconi ha ancora un po’ di febbre, ma è in via di guarigione. Sarà dimesso in questi giorni”. ”Non è tempo di coccodrilli…” dice l’esponente ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 14 maggio 2021) “Il presidenteha un’infiammazione per cui si era reso necessario il ricovero, ora è in via di guarigione”. La senatrice di Forza Italia Liciaè appena uscita dal San Raffaele dove ha fatto visita a Silvioe smentisce le voci sul peggioramento dello stato di salute del Cavda quattro giorni per accertamenti legati al post Covid. ”Non è tempo di coccodrilli”, scherza al telefono con l’Adnkronos, poi si fa seria e spiega le ragioni del nuovo ricovero, martedì scorso, dell’ex premier: ”Il quadro clinico infiammatorio era diventato acuto. Per questo, i medici hanno deciso il ricovero. Il presidenteha ancora un po’ di, ma è in via di guarigione. Sarà dimesso in questi giorni”. ”Non è tempo di coccodrilli…” dice l’esponente ...

Advertising

Agenzia_Italia : Silvio Berlusconi potrebbe uscire dall'ospedale domani - fattoquotidiano : Berlusconi ricoverato, la senatrice Ronzulli: “Sta guarendo, sarà dimesso in questi giorni”. Zangrillo: “Tutti i mi… - fisco24_info : Berlusconi ricoverato, Ronzulli: 'Ha un po' di febbre, ma sta guarendo': La senatrice azzurra all'Adnkronos: 'Non è… - Italia_Notizie : Berlusconi ricoverato, la senatrice Ronzulli: “Sta guarendo, sarà dimesso in questi giorni”. Zangrillo: “Tutti i mi… - Bobbio65M : RT @Libero_official: Senza nominare #Berlusconi, #Zangrillo lancia una frecciata a chi teme il peggio: 'Tutti i miei pazienti stanno bene.… -