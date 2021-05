Ascolti tv 13 maggio: Liotti non perdona, Rai3 vola, ma Del Debbio (e Parisella) ‘salvano’ Mediaset. Sonego eroe a sorpresa (Di venerdì 14 maggio 2021) Ascolti sport: l’impresa del tennista torinese contro Thiem meglio di Crotone-Verona su Sky. Il Giro fa il botto con un’altra salita I Guardiani cresce ancora; e senza L’Isola dei famosi in campo, ma ‘soltanto’ Ryan Gosling con l’ambizioso Il primo Uomo in prima tv su Canale 5, Daniele Liotti travolge l’ammiraglia avversaria, mai così in basso in questa parte della stagione. Accade questo, per i meter di Auditel, giovedì 13 maggio, in una serata in cui la Serie A con Crotone-Verona fa solo162 mila spettatori su Sky, battuta pure dalla straordinaria partita di tennis di Lorenzo Sonego contro Dominic Thiem, che garantisce alla pay 240 mila spettatori in parte inattesi. In pratica Un Passo dal Cielo, con Aurora Ruffino, Serena Iansiti e Giusi Buscemi entrate a rinnovare il cast in cui Daniele Liotti e ... Leggi su tvzoom (Di venerdì 14 maggio 2021)sport: l’impresa del tennista torinese contro Thiem meglio di Crotone-Verona su Sky. Il Giro fa il botto con un’altra salita I Guardiani cresce ancora; e senza L’Isola dei famosi in campo, ma ‘soltanto’ Ryan Gosling con l’ambizioso Il primo Uomo in prima tv su Canale 5, Danieletravolge l’ammiraglia avversaria, mai così in basso in questa parte della stagione. Accade questo, per i meter di Auditel, giovedì 13, in una serata in cui la Serie A con Crotone-Verona fa solo162 mila spettatori su Sky, battuta pure dalla straordinaria partita di tennis di Lorenzocontro Dominic Thiem, che garantisce alla pay 240 mila spettatori in parte inattesi. In pratica Un Passo dal Cielo, con Aurora Ruffino, Serena Iansiti e Giusi Buscemi entrate a rinnovare il cast in cui Danielee ...

