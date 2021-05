Anche il Tribunale svizzero dice no a Schwazer, addio Olimpiadi e carriera finita. L'ira di Donati: 'Una beffa' (Di venerdì 14 maggio 2021) Per Alex Schwazer è definitivamente tramontato il sogno dei giochi olimpici di Tokyo. Il Tribunale federale svizzero ha infatti respinto il ricorso presentato dal marciatore altoatesino per arrivare ... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 14 maggio 2021) Per Alexè definitivamente tramontato il sogno dei giochi olimpici di Tokyo. Ilfederaleha infatti respinto il ricorso presentato dal marciatore altoatesino per arrivare ...

Advertising

matteosalvinimi : Responsabilità civile per i magistrati. Anche in Tribunale, come in qualsiasi altro posto di lavoro, chi sbaglia su… - borghi_claudio : @DipinoFrancesco @radice_riccardo @Marcell77640487 @chilisummer In Costituzione c'è scritto anche che se una legge… - SavioFicorella : RT @LegaSalvini: Nello #Musumeci: “Sono felice per Matteo Salvini, per l’uomo e per il padre, prima ancora che per il leader politico. Sper… - Arianna42843157 : RT @LegaSalvini: Nello #Musumeci: “Sono felice per Matteo Salvini, per l’uomo e per il padre, prima ancora che per il leader politico. Sper… - ENRICO27218318 : RT @LegaSalvini: Nello #Musumeci: “Sono felice per Matteo Salvini, per l’uomo e per il padre, prima ancora che per il leader politico. Sper… -