Amici 2021, Aka7even rompe il silenzio su Martina (Di venerdì 14 maggio 2021) Dopo settimane di silenzio, Aka7even parla per la prima volta di Martina Miliddi e della loro storia nata ad Amici 2021, sorprendendo i fan. Il cantante e la ballerina sono stati protagonisti di un’intensa storia d’amore nella scuola di Maria De Filippi. Una love story segnata da litigi e da un continuo tira e molla che, con Aka7even spesso in lacrime e deciso a non perdere Martina. Proprio quest’ultima ha messo fine alla relazione, confessando di provare qualcosa anche per Raffaele, un altro concorrente di Amici 2021. Aka7even, che inizialmente ha sofferto molto per l’addio, oggi è convinto che mettere fine al legame con la ballerina sia stata la scelta giusta perché i sentimenti che provava stavano influendo sul suo ... Leggi su dilei (Di venerdì 14 maggio 2021) Dopo settimane diparla per la prima volta diMiliddi e della loro storia nata ad, sorprendendo i fan. Il cantante e la ballerina sono stati protagonisti di un’intensa storia d’amore nella scuola di Maria De Filippi. Una love story segnata da litigi e da un continuo tira e molla che, conspesso in lacrime e deciso a non perdere. Proprio quest’ultima ha messo fine alla relazione, confessando di provare qualcosa anche per Raffaele, un altro concorrente di, che inizialmente ha sofferto molto per l’addio, oggi è convinto che mettere fine al legame con la ballerina sia stata la scelta giusta perché i sentimenti che provava stavano influendo sul suo ...

