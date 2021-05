Un racconto di Walter Siti e il protagonismo dei librai che non vendono i libri "cattivi" (Di giovedì 13 maggio 2021) Spero che Walter Siti non si dispiaccia se mi permetto di saccheggiare un passaggio del suo brillante “Contro l’impegno” (Rizzoli) per commentare l’audace e antifascisticamente militante impresa della libraia romana che si rifiuta di vendere il libro di Giorgia Meloni e le (scontate) proteste dei seguaci di quest’ultima. Dunque, Siti ricorda un episodio “accaduto in occasione della pubblicazione in Francia di ‘Merci pour ce moment’, il libro scandalistico su Hollande scritto dall’ex compagna Valérie Trierweiler; un libraio di provincia affisse un cartello in vetrina: NON ABBIAMO IL LIBRO DELLA TRIERWEILER, e subito se ne fece un emblema dei sani librai di una volta, fedeli al valore e non allo scandalo”. E poi? Poi, continua Walter Siti, “un ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 13 maggio 2021) Spero chenon si dispiaccia se mi permetto di saccheggiare un passaggio del suo brillante “Contro l’impegno” (Rizzoli) per commentare l’audace e antifascisticamente militante impresa dellaa romana che si rifiuta di vendere il libro di Giorgia Meloni e le (scontate) proteste dei seguaci di quest’ultima. Dunque,ricorda un episodio “accaduto in occasione della pubblicazione in Francia di ‘Merci pour ce moment’, il libro scandalistico su Hollande scritto dall’ex compagna Valérie Trierweiler; uno di provincia affisse un cartello in vetrina: NON ABBIAMO IL LIBRO DELLA TRIERWEILER, e subito se ne fece un emblema dei sanidi una volta, fedeli al valore e non allo scandalo”. E poi? Poi, continua, “un ...

