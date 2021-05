Sneakers | come farle sembrare più cool prendendo ispirazione da Lupin e dallo stile francese

(Di giovedì 13 maggio 2021) La prima stagione della serie tvè stata una sorpresa positiva perché è andata a segno l’idea di non modernizzare il personaggio dei libri di Maurice LeBlanc, ma di prenderedall’originale per creare un altro sofisticato criminale. Un ladro gentiluomo che, oltre a volere mettersi in tasca un bel gruzzolo, cercava anche giustizia dopo che la famiglia per cui lavorava suo padre lo aveva accusato di aver rubato una preziosissima collana. Il personaggio di Assane Diop interpretato da Omar Sy, alias il ladro meglio vestito del momento, sapeva che per diventare un fuorilegge all’altezza di, doveva essere intelligente e spiritoso con un aspetto elegante, ma dosato. L’abbigliamento deve consentirgli di muoversi in città senza farsi notare, anche in caso di un’irruzione all’interno di un prestigioso museo dove rubare, ...

il Resto del Carlino

... composto da un abito ampio a quadretti Vichy e un paio di Bensimon, lefrancesi per ... a una camicia in denim e a un piccolo foulard da annodare al collo propriofaceva Audrey Hepburn in ...... organizzata interamente on - line, proponeva in totale tredici paia didi vari giocatori ... ma sono anche consideratele fondatrici della cultura sneaker", secondo la casa d'aste. Il ...con esse, alcuni consigli per imparare a indossarle in stile francese, che è cool e sofisticato come lo stesso Diop. Quali sono i consigli di stile di Lupin per indossare al meglio le sneaker?Cardi B fa il bis con Reebok e lancia la linea di calzature “Mommy & Me”. Ispirata dalla figlia di due anni Kulture e «dall’amore indescrivibile che ha provato quando è nata», la rapper presenterà le ...