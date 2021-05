Serie A | Crotone-Hellas Verona 1-0 LIVE

Advertising

raspa90 : RT @repubblica: Diretta Crotone-Verona 0-0 - 1926_cri : RT @OptaPaolo: 1:16 - Adam #Ounas ha realizzato la rete più rapida del Crotone in Serie A, dopo 1 minuto e 16 secondi. Flash. #CrotoneVero… - OptaPaolo : 1:16 - Adam #Ounas ha realizzato la rete più rapida del Crotone in Serie A, dopo 1 minuto e 16 secondi. Flash. #CrotoneVerona - SkySport : Inizia Crotone-Verona: segui il LIVE ? #CrotoneVerona Su Sky Sport Serie A ? #SkySerieA #SkySport - repubblica : Diretta Crotone-Verona 0-0 -

Ultime Notizie dalla rete : Serie Crotone

- VERONA 0 - 0 LIVE(3 - 5 - 2): Cordaz; Djidji, Marrone, Magallan; Pereira, Messias, Cigarini, Benali, Molina; Ounas, Simy. All. Cosmi VERONA (3 - 4 - 2 - 1): Pandur; Dawidowicz, Gunter, Ceccherini; Ruegg, ...La 36ª giornata di campionato diA si chiude con il posticipo del turno settimanale traed Hellas Verona, due squadre che non hanno più nulla da chiedere alla classifica. Cosmi si affida alla coppia d'attacco Ounas - ...Prosegue la Serie A con gli incontri della trentaseiesima giornata. Vocegiallorossa.it aggiornerà LIVE il tabellino della partite in programma, fornendo ...MESSIAS CROTONE FUTURO - Intervenuto a Sky Sport Junior Messias, fantasista del Crotone già aritmeticamente retrocesso in Serie B ...