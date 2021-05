Salvini | In arrivo 700 milioni per settore sci e turismo

(Di giovedì 13 maggio 2021) – In– ricorda un comunicato della Lega – 700per la montagna, grazie al Decreto Sostegni in fase di conversione alla Camera, a cui dovrebbero aggiungersene altri 100 con il Decreto Sostegni Bis. La Lega – prosegue il comunicato – esprime grande soddisfazione per un risultato promesso dal leader Matteoe diventato realtà anche grazie all’impegno dei ministri a partire dal responsabile delMassimo Garavaglia. I fondi – precisa il comunicato – serviranno per rimborsare impianti di risalita, maestri di sci, imprese turistiche danneggiate dalle chiusure. Dichiarazione del leader della Lega Matteo: “Iinper la montagna spiegano una volta di più perché abbiamo deciso di entrare nel governo Draghi. Basta con le ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Salvini arrivo

"I milioni inper la montagna - commenta il segretario Matteo- spiegano una volta di più perché abbiamo deciso di entrare nel governo Draghi. Basta con le complicazioni dei codici ...'I milioni inper la montagna - commenta il leader della Lega Matteo- spiegano una volta di più perché abbiamo deciso di entrare nel governo Draghi. Basta con le complicazioni dei ...In arrivo 700 milioni per la montagna, grazie al Decreto Sostegni in fase di conversione alla Camera, a cui dovrebbero aggiungersene altri 100 con il Decreto Sostegni Bis. La Lega esprime grande soddi ...In arrivo 700 milioni per la montagna, grazie al Decreto Sostegni in fase di conversione alla Camera, a cui dovrebbero aggiungersene altri 100 con il Decreto Sostegni Bis. (ANSA) ...