Regioni in pressing: 'Via l'Rt si decida in base ai ricoveri' (Di giovedì 13 maggio 2021) Eliminare il criterio dell'Rt, ovvero l'indice che misura la velocità di diffusione dei contagi, che se supera 1 condanna una regione alla zona rossa. E fissare le fasce di rischio sulla base dell'... Leggi su leggo (Di giovedì 13 maggio 2021) Eliminare il criterio dell'Rt, ovvero l'indice che misura la velocità di diffusione dei contagi, che se supera 1 condanna una regione alla zona rossa. E fissare le fasce di rischio sulladell'...

Advertising

bizcommunityit : Riaperture, coprifuoco e colori, Regioni in pressing: il piano per salvare l'estate 2021 - Etruria72 : Pfizer sconfessa l’Italia:“Richiamo dopo 21giorni”.Ma il governo va avanti L’azienda contro l’allungamento dei temp… - zazoomblog : Riaperture coprifuoco e colori Regioni in pressing: il piano per salvare lestate 2021 - #Riaperture #coprifuoco… - campobassolive : Regioni in pressing sul Governo per allentare le misure e superare l’Rt. Toma: “Allargare le maglie monitorando la… - infoitinterno : Iss e Regioni in pressing sulla valutazione del rischio contagio 12 Maggio 2021 -