Quel certificato tarocco dei falsi vaccinati tedeschi (Di giovedì 13 maggio 2021) I primi dubbi sono venuti ad alcuni di produttori di timbri online in Germania che nelle ultime settimane hanno ricevuto un numero curiosamente alto di richieste da parte di studi medici. A colpire i fabbricanti dei sigilli è che i dati da inserire nei caratteri e nei numeri a rilievo spesso non corrispondevano a Quelli indicati per la spedizione. La storia è stata raccontata da Report Mainz, programma del canale radiotv regionale SWR. Rivolto ai reporter di SWR, il produttore di timbri Matthias Gronkiewicz ha spiegato di temere una truffa ai danni della salute pubblica. La richiesta di timbri è aumentata in corrispondenza del recente dibattito politico sull’allentamento delle regole del lockdown per le persone vaccinate o guarite dal Covid-19. Per Gronkiewicz i nuovi timbri servono solo a falsificare i libretti vaccinali nei quali verrebbero inseriti ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 13 maggio 2021) I primi dubbi sono venuti ad alcuni di produttori di timbri online in Germania che nelle ultime settimane hanno ricevuto un numero curiosamente alto di richieste da parte di studi medici. A colpire i fabbricanti dei sigilli è che i dati da inserire nei caratteri e nei numeri a rilievo spesso non corrispondevano ali indicati per la spedizione. La storia è stata raccontata da Report Mainz, programma del canale radiotv regionale SWR. Rivolto ai reporter di SWR, il produttore di timbri Matthias Gronkiewicz ha spiegato di temere una truffa ai danni della salute pubblica. La richiesta di timbri è aumentata in corrispondenza del recente dibattito politico sull’allentamento delle regole del lockdown per le persone vaccinate o guarite dal Covid-19. Per Gronkiewicz i nuovi timbri servono solo aficare i libretti vaccinali nei quali verrebbero inseriti ...

Quel certificato tarocco dei falsi vaccinati tedeschi

