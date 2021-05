Paolo Bonolis “discute” con Luca Laurenti e abbandona lo studio di “Avanti un altro”

(Di giovedì 13 maggio 2021) Anche un battibecco si trasforma in una gag tra. I conduttori di “un”, nel corso della puntata di mercoledì 12 maggio, sono stati protagonisti di un acceso e ironico battibecco, che ha portatoa lasciare momentaneamente lo. Tutto è nato proprio di una frase di: “Te devi sta’ zitto. Non ho resistito”, ha detto rivolgendosi al collega., dal canto suo, ha replicato lamentandosi del comportamento del conduttore: “Quando io faccio tipo quello che hai fatto te, mi mandi fuori, mi stravolgi la famiglia. Poi quando lo fai tu allora va bene tutto”. “Ha ragione. Ho sbagliato e come penitenza di cotante misfatto, me ne vado”, ha dichiarato ...

Ultime Notizie dalla rete : Paolo Bonolis

Da molti anni alterna cinema e televisione, nel suo passato però c'è un dramma in comune con. Vinicio Marchioni è un attore che forse tutti ricordano come il Freddo di Romanzo ...... i day time dei reality e talent in onda ovvero Grande fratello Vip 6, Isola dei famosi e Amici , Pomeriggio 5 di Video news condotto da Barbara D'Urso ." "Nel preserale Gerry Scotti e...C'è molto attesa per per la programmazione autunnale della prossima stagione televisiva di Canale 5. Nonostante non ci sia ancora l'ufficialità, Tv Blog ha riportato tutte le ul ...Paolo Bonolis ha litigato con Luca Laurenti e ha abbandonato lo studio di Avanti un altro! gridando: "Te devi sta' zitto". Durante la puntata di Avanti un altro!, andata in onda su Canale 5 mercoledì ...