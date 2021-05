Advertising

LaStampa : Naufragio al largo della Tunisia, 17 persone disperse. Due giovani donne salvate - giovampierogma1 : Naufragio al largo della Tunisia, 17 persone disperse. Due giovani donne salvate - clarisse_info : RT @CentroAstalli: #Naufragio a largo #Libia 17 i morti. #UE resta immobile indifferente colpevole. Subito vie legali di ingresso e quote o… - avespartacus : RT @MediasetTgcom24: Migranti, naufragio al largo della Tunisia: 17 dispersi #migranti - aleeuge : RT @CentroAstalli: #Naufragio a largo #Libia 17 i morti. #UE resta immobile indifferente colpevole. Subito vie legali di ingresso e quote o… -

Ultime Notizie dalla rete : Naufragio largo

La Stampa

Perché se a Napoli il campodel centrosinistra è già in fase avanzata altrove è saltato e ... Ipotesi a cui avevano lavorato il Goffredo Bettini e Nicola Zingaretti prima del. Da allora ...Stando a quanto riferito dall'Oim, l'organizzazione per le migrazioni delle Nazioni unite, la barca era partita due giorni fa da . - -Un'imbarcazione con a bordo 19 persone è naufragata al largo della Tunisia. Lo ha reso noto, via Twitter, il portavoce dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni, Flavio Di Giacomo, secondo ...Un'imbarcazione con a bordo 19 persone è naufragata al lardo della Tunisia e 17 persone risulterebbero disperse mentre due donne sono sopravvissute. Il barcone, secondo quanto reso noto dal portavoce ...