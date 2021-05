(Di giovedì 13 maggio 2021)- Francesco, ex centrocampista del, ha rilasciato un'intervista a "Magazine. Com" : "Recuperando tutti a poche giornate dal termine, ilha tirato fuori il ...

Advertising

sportli26181512 : Montervino: 'Questo Napoli è diventato devastante': L'ex centrocampista: 'Azzurri ottimi nelle ultime gare. Speravo… - TMW_radio : ??? #Maracana Francesco #Montervino ??? «#Gattuso, mi dispiace che non rimanga, questo allenatore poteva fare grand… -

Ultime Notizie dalla rete : Montervino Questo

NAPOLI - Francesco, ex centrocampista del Napoli , ha rilasciato un'intervista a "NapoliMagazine. Com" : "... Il Napoli non è diventato Osimhen dipendente, ma inmomento le sue qualita'...L'ex calciatore del Napoli, Francesco, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione 'Ne Parliamo il Lunedì' in ...adesso che si è trovato un equilibrio con la squadra e...A intervenire durante Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato l'ex calciatore e capitano del Napoli Francesco Montervino. Gattuso-Napoli, è giusto dirsi ...Francesco Montervino ha parlato del futuro del Napoli ai microfoni di TMW Radio: 'Mi dispiace vada via Gattuso, poteva fare grandi cose'.