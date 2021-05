Lombardia | le acrobazie della ‘mototerapia’ incantano la piazza della Regione 2

(Di giovedì 13 maggio 2021) (Adnkronos) – “Sono felicissimo di essere qui”, ha spiegato Vanni Oddera, pilota e soprattutto capofila del progetto. “In dodici anni abbiamo aiutato migliaia di persone in tutto il mondo ed essere qui in questa occasione ci rende davvero orgogliosi”.Da ragazzo, il sogno di Vanni Oddera era possedere una moto e con i primi soldi guadagnati, ne ha comprata una. Da qui la sua vita è cambiata. è diventato campione di freestyle motocross e dal 2009 ha cominciato a condividere questa sua grande passione attraverso la, esibizioni di motocross acrobatica dove bambini disabili, portatori di handicap, malati oncologici e persone in carrozzina provare l’euforia di salire, con lui, in sella, “per rendere gli altri felici”, ha spiegato oggi il campione nato nel 1980 a Pontivrea (Savona). Il suo motto è: “Se si salta da soli è solo un ...

Milano, 13 mag.(Adnkronos) - Un finale con gli 'effetti speciali', impreziosito, a ritmo di rock, dalle manovre acrobatiche dei piloti della ...Milano, 13 Maggio 2021 Il leader della Lega Matteo Salvini ha partecipato a un'esibizione di "Mototerapia", terapia diffusa dal motociclista Vanni Odera, davanti a Palazzo Lombardia. Il segretario del ...