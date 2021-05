L' avvocato di Carola Rackete | ' No all' archiviazione per Salvini per reato di istigazione a delinquere'

(Di giovedì 13 maggio 2021) Alessandro Gamberini,di, ha ribadito il suo no davanti al giudice alla richiesta diformulata dalla procura di Milano nei confronti del leader della Lega ed ex ...

Adnkronos

Alessandro Gamberini,diRackete, ha ribadito il suo no davanti al giudice alla richiesta di archiviazione formulata dalla procura di Milano nei confronti del leader della Lega ed ex ministro dell'Interno, ......il reato di istigazione a delinquere contestato a Matteo Salvini a seguito della denuncia di... l'Alessandro Gamberini.La pensa così l'avvocato Alessandro Gamberini, legale dell'attivista tedesca, che oggi in aula ribadito davanti al giudice il suo no alla richiesta ...Processare l'ex ministro dell'Interno Matteo Salvini, già rinviato a giudizio per diffamazione, anche per istigazione a delinquere. E' la richiesta avanzata dal legale Alessandro Gamberini, avvocato d ...