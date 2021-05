Lautaro contro Conte | il battibecco dopo Inter-Roma si chiude con un finto incontro di boxe – Il video

(Di giovedì 13 maggio 2021)una sostituzione con polemiche annesse, qualcuno aveva già parlato di un rapporto al capolinea traMartinez e Antonio. Il cambio deciso dall’allenatore dell’nella partita vinta con laaveva provocato la reazione rabbiosa dell’attaccante argentino. Ora, stando a unpubblicato sugli account ufficiali del club, la querelle tra l’attaccante e il tecnico pugliese si è “risolta” a colpi di, in un ingoliardico ad Appiano Gentile con il resto della squadra. Arbitro e speaker d’eccezione è Romelu Lukaku, che ha fatto parlare di séla vittoriai giallorossi per la violazione delle norme anti-Covid alla sua festa di compleanno.: ...

Advertising

80_arsenio : Da milanista egoisticamente mi sta pure bene che lukaku e hakimi giochino contro la juve ma questo far passare solo… - uranusali : @EbigoErikse Già ne vedo molti da stamattina????tanti che pregustavano già caso Lukaku per la 'festa' e caso Lautaro… - GonzaInterista : RT @oceanjerrie: È crisi inter: dopo la litigata di ieri sera, Mr Antonio Conte e Lautaro Martinez passano alle mani. I calciatori fanno pa… - phncx69 : RT @MarcoZH11: La seconda parte dell‘uno contro uno tra #Conte e #Lautaro Fantastico ?????? (Immagini @Inter) - GiankoSequino : RT @MarcoZH11: La seconda parte dell‘uno contro uno tra #Conte e #Lautaro Fantastico ?????? (Immagini @Inter) -

Ultime Notizie dalla rete : Lautaro contro

Martine z e Antonio Conte hanno fatto pace...sul ring. Dopo la lite successiva alla sostituzione nel matchla Roma, con l'argentino che prendeva a calci la bottiglietta, l'attaccante ...Conte eincontro di boxe durante l'allenamento Ultime notizie calcio - Dopo il litigio di ieri tra Conte e, nella sfidala Roma, ritorna il sereno. Come dimostra l'esilarante video pubblicato da Antonio Conte, allenatore dell'Inter, sui propri canali social. I due, al termine dell'...Milano, 13 maggio 2021 - Lautaro Martinez e Antonio Conte hanno fatto pace...sul ring. Dopo la lite successiva alla sostituzione nel match contro la Roma, con l'argentino che prendeva a calci la ...Sembra ormai passato in archivio il diverbio andato in scena ieri tra Antonio Conte e Lautaro Martinez nel momento della sostituzione del Toro contro la Roma. Il tecnico nerazzurro, tramite i ...