Inter | il silenzio di Conte dopo la Roma parla chiaro | “Le risposte dovrebbe darle Zhang”

(Di giovedì 13 maggio 2021) Anche se l’ormai si è laureata campione d’Italia, le voci attorno al futuro sia di allenatore che della dirigenza, data la crisi economica che ha visto protagonista il gruppoe non solo, sono tutt’altro che esaurite. Ebbenel’ultima sfida che ha visto l’vincere contro laha sorpreso non poco la L'articolo

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Inter silenzio

La tensione è sempre più crescente Ildi Conte, sia prima che dopo la partita di ieri ... è un segnale del fatto che l'allenatore può ormai essere considerato un separato in casa dell'. ...L'batte la Roma 3 - 1 ma Conte continua il suostampo. Al suo posto a commentare il match il suo vice Stellini . STELLINI ATV "Ancora una volta questa squadra si dimostra sempre ...Quattro giocatori dell'Inter sono stati multati per essere stati colti nel bel mezzo di una festa abusiva per i 28 anni di Romelu Lukaku ...Ci sono storie che non si chiudono neanche dopo essere state raccontate. Anche a distanza di anni, i personaggi che le hanno animate chiedono di riprendere la parola, a volte di lasciarla ...