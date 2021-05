INSIEME PER LA RINASCITA Meditazione artistica ideata e presentata da Claudia Conte (Di giovedì 13 maggio 2021) Roma giovedì, 13 maggio ore 19, 30 Chiesa Sant’Ignazio di Loyola Via del Caravita, 8a – Roma Claudia Conte raduna attori e cantanti per “INSIEME per la RINASCITA” Artisti della scena italiana si uniscono per costruire un percorso di parole e canti, risposta ideale al dramma dell’isolamento dovuto alla quarantena. “INSIEME per la RINASCITA” è uno spettacolo, ideato e presentato dall’attrice Claudia Conte, e che vede la partecipazione di attori e cantanti del panorama artistico italiano tra cui Giuseppe Povia, Mariano Rigillo, Edoardo Siravo, Antonio Catania, Pino Calabrese, Annalisa Minetti, Antonio Giuliani, Giampiero Ingrassia, Elisabetta Pellini, i Baraonna. Dopo l’emozionante evento natalizio Gesù nasce lo stesso, messo in scena dalla stessa ... Leggi su cityroma (Di giovedì 13 maggio 2021) Roma giovedì, 13 maggio ore 19, 30 Chiesa Sant’Ignazio di Loyola Via del Caravita, 8a – Romaraduna attori e cantanti per “per la” Artisti della scena italiana si uniscono per costruire un percorso di parole e canti, risposta ideale al dramma dell’isolamento dovuto alla quarantena. “per la” è uno spettacolo, ideato e presentato dall’attrice, e che vede la partecipazione di attori e cantanti del panorama artistico italiano tra cui Giuseppe Povia, Mariano Rigillo, Edoardo Siravo, Antonio Catania, Pino Calabrese, Annalisa Minetti, Antonio Giuliani, Giampiero Ingrassia, Elisabetta Pellini, i Baraonna. Dopo l’emozionante evento natalizio Gesù nasce lo stesso, messo in scena dalla stessa ...

