Infortunio per Elisabetta Canalis: dito del piede rotto, ecco come ha fatto (Di giovedì 13 maggio 2021) Il kickboxing è la sua passione, ma stavolta Elisabetta Canalis ci ha messo forse troppo entusiasmo. Tanta foga nell’allenamento e qualche calcio sferrato con grinta esagerata le sono costati cari. L’ex velina si è rotta un dito del piede, e sui social ha documentato l’incidente con tanto di radiografia. Quando è con il suo personal trainer, Elisabetta non si risparmia. Si allena con energia e sferra calci potenti. A piedi nudi in palestra non ha saputo regolare la forza, e dopo tre colpi l’osso del terzo dito del piede ha ceduto. Su Instagram ha condiviso la foto del livido e del gonfiore, e anche la radiografia che evidenzia la frattura. Ora la Canalis dovrà portare per qualche tempo la scarpa post-operatoria, ma la prende con filosofia. Sui social ... Leggi su newscronaca.myblog (Di giovedì 13 maggio 2021) Il kickboxing è la sua passione, ma stavoltaci ha messo forse troppo entusiasmo. Tanta foga nell’allenamento e qualche calcio sferrato con grinta esagerata le sono costati cari. L’ex velina si è rotta undel, e sui social ha documentato l’incidente con tanto di radiografia. Quando è con il suo personal trainer,non si risparmia. Si allena con energia e sferra calci potenti. A piedi nudi in palestra non ha saputo regolare la forza, e dopo tre colpi l’osso del terzodelha ceduto. Su Instagram ha condiviso la foto del livido e del gonfiore, e anche la radiografia che evidenzia la frattura. Ora ladovrà portare per qualche tempo la scarpa post-operatoria, ma la prende con filosofia. Sui social ...

