Il video dei cinghiali che a Roma rubano la spesa a una donna

AGI - Un branco di cinghiali ha aggredito una donna appena uscita dal supermercato per rubarle la spesa. È successo all'esterno di un grande punto vendita del centro commerciale a Le Rughe, nel comune di Formello, alle porte di Roma. Le immagini mostrano il branco costituito da alcune femmine e numerosi piccoli che si muove tra le auto nel parcheggio del supermercato e 'punta' una donna con le buste della spesa. La incalzano mentre lei cerca di allontanarli fino a quando la malcapitata non 'molla' i sacchetti sui quali i cinghiali si avventano per poi fuggire.

