Il sistema sanitario inglese non fa «diventare i bambini trans dopo due appuntamenti di un’ora con uno psicologo» (Di giovedì 13 maggio 2021) Il 13 maggio 2021 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione che chiedeva di verificare le informazioni contenute in un tweet pubblicato il 9 maggio, in cui si legge: «In UK ci sta una clinica di stato per far diventare i bambini trans dopo due appuntamenti di un ora con jno psicologo. Ricordiamo che i “conservatori” sono al potere da dieci anni». Il testo è accompagnato da un link che conduce alla pagina informativa dedicata al Gids (Gender identity development service), clinica britannica che accompagna i bambini, gli adolescenti e le rispettive famiglie attraverso «le difficoltà nello sviluppo della loro identità di genere». Si tratta di una notizia falsa. Innanzitutto, secondo la definizione utilizzata dalle associazioni di settore – e accolta dalla ... Leggi su facta.news (Di giovedì 13 maggio 2021) Il 13 maggio 2021 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione che chiedeva di verificare le informazioni contenute in un tweet pubblicato il 9 maggio, in cui si legge: «In UK ci sta una clinica di stato per farduedi un ora con jno. Ricordiamo che i “conservatori” sono al potere da dieci anni». Il testo è accompagnato da un link che conduce alla pagina informativa dedicata al Gids (Gender identity development service), clinica britannica che accompagna i, gli adolescenti e le rispettive famiglie attraverso «le difficoltà nello sviluppo della loro identità di genere». Si tratta di una notizia falsa. Innanzitutto, secondo la definizione utilizzata dalle associazioni di settore – e accolta dalla ...

