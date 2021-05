I 3 sigilli dell’antidemocrazia

Leggi su nicolaporro

(Di giovedì 13 maggio 2021) Tre casi tra i vari. 1. Marco Gervasoni scrive un tweet e si ritrova i carabinieri in casa dalle 7 del mattino alle 21 della sera perché coinvolto in un’inchiesta per vilipendio al presidente della Repubblica. 2. Un liceale di Fano protesta pacificamente e chiede di poter sedere al suo banco in aula senza indossare la mascherina – esattamente come prevedono le norme: in situazione statica e con distanziamento non c’è obbligo di mascherina – e subisce un Tso (trattamento obbligatorio sanitario). 3. Il disegno di legge del deputato Zan trasforma, come ormai è venuto fuori con chiarezza leggendo il testo, opinioni in reati e invece di prendere atto di questa situazione anticostituzionale si insiste nel voler tradurre il disegno in legge usando la maggioranza contro l’articolo 21 della Costituzione. In un paese civile, questi tre fatti non solo dovrebbero allertare le coscienze ma non ...