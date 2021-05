Horizon Forbidden West rimane in programma per il 2021 (Di giovedì 13 maggio 2021) Horizon Forbidden West, il sequel di Horizon Zero Dawn del 2017, è stato annunciato lo scorso anno ma, ad oggi, il gioco è avvolto nel silenzio. Per questo motivo, i fan in attesa si stanno chiedendo se il titolo arriverà quest'anno e, stando a un recente articolo di Wired, sembra proprio che Horizon Forbidden West sarà lanciato nel 2021. Nell'interessante articolo, inoltre, vengono forniti alcuni dettagli su come Guerrilla utilizzerà le feature di DualSense. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di giovedì 13 maggio 2021), il sequel diZero Dawn del 2017, è stato annunciato lo scorso anno ma, ad oggi, il gioco è avvolto nel silenzio. Per questo motivo, i fan in attesa si stanno chiedendo se il titolo arriverà quest'anno e, stando a un recente articolo di Wired, sembra proprio chesarà lanciato nel. Nell'interessante articolo, inoltre, vengono forniti alcuni dettagli su come Guerrilla utilizzerà le feature di DualSense. Leggi altro...

Ultime Notizie dalla rete : Horizon Forbidden Horizon Forbidden West è ancora atteso nel 2021 Nonostante notizie che scarseggiano e nessuna dichiarazione da parte di Sony Interactive Entertainment, Horizon Forbidden West sarebbe ancora previsto nel corso del 2021. Questo particolare è emerso tramite un articolo di WIRED , dove per l'occasione è stato intervistato Hermen Hulst , attuale capo dei ...

PlayStation 5: 25 giochi in sviluppo, rinvio in vista per il nuovo God of War Tra le altre informazioni emerse nella chiacchierata tra i giornalisti di Wired e Hulst è stato infine confermato che l'uscita dell'atteso Horizon Forbidden West resta confermata per il 2021 . Dubbi ...

Horizon Forbidden West, Sony conferma la finestra di lancio Spaziogames.it Horizon Forbidden West rimane in programma per il 2021 Horizon Forbidden West, il sequel è ancora atteso per il 2021. Guerrilla ci parla di come userà DualSense con l'atteso gioco.

PlayStation 5: 25 giochi in sviluppo, rinvio in vista per il nuovo God of War Hulst, ai 'microfoni' di Wired, ha specificato che i giochi in lavorazione provengono da team sparsi in tutto il mondo e abbracceranno generi diversi garantendo una varietà senza precedenti.

