Graduatorie ATA: si può diventare di ruolo come collaboratore scolastico e accettare supplenze da assistente amministrativo (Di giovedì 13 maggio 2021) Graduatorie terza fascia: gli aspiranti pensano già al futuro, ossia a cosa potrà accadere con il punteggio maturato. Occorrono 24 mesi, ossia 23 mesi e 16 giorni nel profilo specifico o nel profilo immediatamente superiore per potersi iscrivere nella graduatoria ATA permanente, da cui si ottiene il ruolo. Ma non sempre il ruolo arriva nel profilo gradito. Analizziamo l'art. 59 del CCNL che permette di accettare supplenze in altro profilo. L'articolo .

