Governo: Renzi, 'da Figliuolo a Belloni cambio di passo, Draghi è una benedizione' (Di giovedì 13 maggio 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di giovedì 13 maggio 2021) su Notizie.it.

Advertising

fattoquotidiano : La prossima volta che vorrà regalare a Matteo Renzi i “babbi” di cioccolato della sua Romagna, Marco Mancini dovrà… - petergomezblog : Dopo il caso Renzi-Mancini il governo cambia le regole: “No incontri politici-007 senza autorizzazione dei vertici… - AndreaMarcucci : Oggi sono 5 anni dalla fiducia messa dal governo Renzi per approvare la legge sulle #UnioniCivili. E dopo 5 anni, p… - clawin8 : @erretti42 Erano anche contro ad un governo con Renzi e Berlusconi... - WomanWithPen : RT @Michele_Anzaldi: Il 6 febbraio 2014, giorno in cui secondo la registrazione trasmessa da Report Berlusconi avrebbe saputo in anteprima… -