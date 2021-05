Filippo Magnini e Giorgia Palmas si sono sposati con rito civile (Di giovedì 13 maggio 2021) Giorgia Palmas e Filippo Magnini matrimonio: l’ex velina e il campione di nuoto hanno detto sì con rito civile in attesa di sposarsi in chiesa appena sarà possibile Giorgia Palmas e Filippo Magnini matrimonio: l’ex velina e il campione di nuoto si sono sposati ieri, mercoledì 12 maggio, dopo tre anni di convivenza e una figlia, Mia. A dare l’annuncio ci hanno pensato entrambi attraverso un post su Instagram. “Abbiamo detto sì – scrivono gli sposi – c’eravamo solo noi, i nostri testimoni e i nostri famigliari stretti e si, c’erano anche le mascherine… Ma c’era anche tutto il nostro Amore, i nostri progetti, i sogni e la voglia che abbiamo di stare insieme per tutta la Vita. Arriverà ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 13 maggio 2021)matrimonio: l’ex velina e il campione di nuoto hanno detto sì conin attesa di sposarsi in chiesa appena sarà possibilematrimonio: l’ex velina e il campione di nuoto siieri, mercoledì 12 maggio, dopo tre anni di convivenza e una figlia, Mia. A dare l’annuncio ci hanno pensato entrambi attraverso un post su Instagram. “Abbiamo detto sì – scrivono gli sposi – c’eravamo solo noi, i nostri testimoni e i nostri famigliari stretti e si, c’erano anche le mascherine… Ma c’era anche tutto il nostro Amore, i nostri progetti, i sogni e la voglia che abbiamo di stare insieme per tutta la Vita. Arriverà ...

