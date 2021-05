Figliuolo scrive alle Regioni: dal 17 maggio possono vaccinare gli over 40 (Di giovedì 13 maggio 2021) La campagna di vaccinazione prosegue spedita nel nostro Paese e ormai si contano più di 25 milioni di dosi somministrate, ma con un numero ancora modesto di immunizzati, circa il 13% della popolazione. Leggi su globalist (Di giovedì 13 maggio 2021) La campagna di vaccinazione prosegue spedita nel nostro Paese e ormai si contano più di 25 milioni di dosi somministrate, ma con un numero ancora modesto di immunizzati, circa il 13% della popolazione.

