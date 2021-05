Enna | ragazzina ferita con un coltello da compagna di scuola

(Di giovedì 13 maggio 2021) La vittima è una dodicenne aggredita da una suadi 14 anni, che è affidata ad un insegnante di sostegno per problemi relazionali e psichici

Ultime Notizie dalla rete : Enna ragazzina

Una ragazzina di 12 anni è stata ferita con un coltello da cucina a scuola da una compagna di 14 anni con problemi relazionali, ad Enna. La 12enne, aggredita appena uscita dal bagno della scuola, è stata colpita di striscio. Ad accoltellare la ragazzina è stata una sua compagna di scuola, due anni più grande. Una 12enne è stata aggredita con un coltello nel bagno della scuola da una sua compagna di 14 anni che soffre di problemi psichici.