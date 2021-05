Dopo l’attacco ransomware a Colonial Pipeline Biden ordina un rafforzamento delle difese informatiche nel paese

Leggi su giornalettismo

(Di giovedì 13 maggio 2021) La storia dell’hackeraggio di DarkSide ai danni di, unapiù importanti infrastrutture energetiche ed economiche degli Stati Uniti, continua e ha effetti più che concreti sulla vita reale. Negli ultimi giorni si sono diffusi video di persone che fanno scorta di benzina nei modi più assurdi: si riempiono bacinelle, secchi e addirittura buste di plastica per garantirsi la possibilità di continuare a viaggiare grazie al carburante che –di sabato scorso – in molti posti è finito nonostante, poi, l’oleodotto sia stato riaperto.ha fatto sapere che, effettivamente, serviranno «diversi giorni» prima di poter riportare i livelli di fornitura alla normalità. In tutto questo Joeha ...