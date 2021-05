Doc – Nelle tue mani: Luca Argentero svela la sceneggiatura della seconda stagione (Di giovedì 13 maggio 2021) La seconda stagione di Doc – Nelle tue mani è in arrivo. Inizieranno, infatti, il prossimo 17 maggio le riprese del sequel della fortunata fiction RAI, prodotta dalla Lux, che nella prima edizione ha conquistato il pubblico televisivo con ascolti che hanno sfiorato anche i 9 milioni di telespettatori. Le vicende del Policlinico Ambrosiano torneranno per altri 16 episodi della durata di 50 minuti, tra la fine del 2021 e i primi mesi del 2022. Ritroveremo molti dei protagonisti della prima stagione, ma anche qualche novità. Una novità nel cast Le prime informazioni che trapelano sulla nuova stagione di Doc – Nelle tue mani, annunciano l'ingresso di una nuova dottoressa, che entrerà in competizione con ... Leggi su ultimora.news (Di giovedì 13 maggio 2021) Ladi Doc –tueè in arrivo. Inizieranno, infatti, il prossimo 17 maggio le riprese del sequelfortunata fiction RAI, prodotta dalla Lux, che nella prima edizione ha conquistato il pubblico televisivo con ascolti che hanno sfiorato anche i 9 milioni di telespettatori. Le vicende del Policlinico Ambrosiano torneranno per altri 16 episodidurata di 50 minuti, tra la fine del 2021 e i primi mesi del 2022. Ritroveremo molti dei protagonistiprima, ma anche qualche novità. Una novità nel cast Le prime informazioni che trapelano sulla nuovadi Doc –tue, annunciano l'ingresso di una nuova dottoressa, che entrerà in competizione con ...

Advertising

italiana__doc : RT @matteosalvinimi: ??Le sirene, la notte illuminata dai missili dei terroristi islamisti di #Hamas, l'angoscia di essere colpiti, la sper… - _lasilviaaa : Io dalla parte contraria del Twitter stavolta, e quindi nelle storie di Doc cerco di vedere se c’è Mary Gioli o no. #docnelletuemani2 #doc - chiara1v : RT @bubinoblog: DOC NELLE TUE MANI: TRAGEDIE E NEW ENTRY NELLA NUOVA STAGIONE (ANTEPRIMA) - Dreamy_092 : RT @bubinoblog: DOC NELLE TUE MANI: TRAGEDIE E NEW ENTRY NELLA NUOVA STAGIONE (ANTEPRIMA) - hogwartsexprevs : RT @fioridizuccaa: Gianmy Saury non pervenuto finora nelle foto col cast di Doc 2 male molto male soprattutto per il fatto che mi dividete… -