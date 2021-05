Come la pandemia ha influenzato i nuovi font delle multinazionali (Di giovedì 13 maggio 2021) A fine aprile Microsoft ha annunciato una novità importante in arrivo per il pacchetto Office. Non si tratta di un nuovo programma, un aggiornamento delle funzioni di Excel o di altri cambiamenti macroscopici. L’azienda è alla ricerca di un nuovo font predefinito per i suoi programmi. Così Come nel 2007 il passaggio dal Times New Roman al Calibri segnò una piccola rivoluzione, anche il passaggio dal Calibri al prossimo font rappresenterà un cambiamento importante. A un primo impatto il messaggio può sembrare esagerato, ma non lo è affatto: «Il font standard è causa della prima impressione, definisce il carattere del prodotto e non può essere sottovalutato», hanno detto dall’azienda fondata da Bill Gates. Microsoft non è l’unica a immaginare un cambiamento del genere. La pandemia ha ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 13 maggio 2021) A fine aprile Microsoft ha annunciato una novità importante in arrivo per il pacchetto Office. Non si tratta di un nuovo programma, un aggiornamentofunzioni di Excel o di altri cambiamenti macroscopici. L’azienda è alla ricerca di un nuovopredefinito per i suoi programmi. Cosìnel 2007 il passaggio dal Times New Roman al Calibri segnò una piccola rivoluzione, anche il passaggio dal Calibri al prossimorappresenterà un cambiamento importante. A un primo impatto il messaggio può sembrare esagerato, ma non lo è affatto: «Ilstandard è causa della prima impressione, definisce il carattere del prodotto e non può essere sottovalutato», hanno detto dall’azienda fondata da Bill Gates. Microsoft non è l’unica a immaginare un cambiamento del genere. Laha ...

