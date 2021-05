Bakayoko - Napoli, è addio! SSC Napoli rivoluziona il centrocampo, via anche un altro azzurro (Di giovedì 13 maggio 2021) Mercato Napoli , sarà mezza rivoluzione a centrocampo. Secondo quanto riferisce l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport Tiemouè Bakayoko ritornerà al Chelsea, perché la S. S. C. Napoli non è intenzionato a riscattarlo. Per farlo dovrebbe versare agli inglesi 18 milioni di euro, una spesa che non è ... Leggi su calcionapoli24 (Di giovedì 13 maggio 2021) Mercato, sarà mezza rivoluzione a. Secondo quanto riferisce l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport Tiemouèritornerà al Chelsea, perché la S. S. C.non è intenzionato a riscattarlo. Per farlo dovrebbe versare agli inglesi 18 milioni di euro, una spesa che non è ...

Advertising

infoitsport : Bakayoko, il tardivo risveglio: lascerà il Napoli tra due settimane - mick_napoli_ : @AAngelo1994 Oltre al fatto che il var non poteva nemmeno intervenire su bakayoko theo all'andata c'era un rigore netto su Koulibaly. - gaetano_barbati : Va bene che il Napoli non ha un giocatore determinante come Barella per quanto riguarda la fase difensiva ma Bakayo… - salvatore_lieto : RT @angelo_forgione: 14/3, Milan-Napoli: sullo 0-1, Bakayoko tocca Theo Hernandez in area. L'arbitro Pasqua non dà rigore ai Rossoneri e vi… - infoitsport : Napoli-Udinese, pagelle Mediaset: Fabian signore del centrocampo, Bakayoko fa legna -

Ultime Notizie dalla rete : Bakayoko Napoli Bakayoko - Napoli, è addio! SSC Napoli rivoluziona il centrocampo, via anche un altro azzurro Mercato Napoli , sarà mezza rivoluzione a centrocampo. Secondo quanto riferisce l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport Tiemouè Bakayoko ritornerà al Chelsea, perché la S. S. C. Napoli non è intenzionato a riscattarlo. Per farlo dovrebbe versare agli inglesi 18 milioni di euro, una spesa che non è contemplata nelle operazioni ...

Napoli incontenibile al Maradona: 5 - 1 contro l'Udinese. Gli azzurri volano guidati dall'instancabile Osimhen ... 31' Fabian Ruiz (Zielinski), 41' Okaka (De Paul), 56' Lozano, 66' Di Lorenzo, 91' Insigne NAPOLI (4 - 2 - 3 - 1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Rrahmani, Hysaj (84 Mario Rui); Fabian Ruiz, Bakayoko (...

Bakayoko, il tardivo risveglio: lascerà il Napoli tra due settimane ilmattino.it La telecronaca di Ringhio Rammentate l’ultimo Samp-Napoli? Rammentate la frase che Fabio Quagliarella rivolse - in dialetto - al coach azzurro? “Stai facendo la telecronaca, mister!”. Provate a rimuovere il commento di Sky e v ...

Una cinquina all’Udinese controsorpasso del Napoli NAPOLI Trenta punti di differenza in classifica tra il Napoli e l’Udinese e si vedono tutti. Gli azzurri vanno sul podio superando al Maradona 5-1 i friulani evidentemente scolastici. Si piazzano prov ...

Mercato, sarà mezza rivoluzione a centrocampo. Secondo quanto riferisce l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport Tiemouèritornerà al Chelsea, perché la S. S. C.non è intenzionato a riscattarlo. Per farlo dovrebbe versare agli inglesi 18 milioni di euro, una spesa che non è contemplata nelle operazioni ...... 31' Fabian Ruiz (Zielinski), 41' Okaka (De Paul), 56' Lozano, 66' Di Lorenzo, 91' Insigne(4 - 2 - 3 - 1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Rrahmani, Hysaj (84 Mario Rui); Fabian Ruiz,(...Rammentate l’ultimo Samp-Napoli? Rammentate la frase che Fabio Quagliarella rivolse - in dialetto - al coach azzurro? “Stai facendo la telecronaca, mister!”. Provate a rimuovere il commento di Sky e v ...NAPOLI Trenta punti di differenza in classifica tra il Napoli e l’Udinese e si vedono tutti. Gli azzurri vanno sul podio superando al Maradona 5-1 i friulani evidentemente scolastici. Si piazzano prov ...