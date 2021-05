Avremmo potuto fermare la pandemia, dicono esperti indipendenti dell’Oms (Di giovedì 13 maggio 2021) (Foto: Martin Sanchez/Unsplash)Non abbiamo preso sul serio la pericolosa diffusione del coronavirus, a tal punto da non riuscire quindi a far ciò che era necessario per prepararsi rapidamente ad affrontare una pandemia. È questa la conclusione a cui sono giunti i 13 membri dell’Independent Panel for Pandemic Preparedness and Response (Ipppr), commissione di esperti indipendente creata lo scorso anno dall’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), nel nuovo rapporto intitolato Covid-19: Make it the Last Pandemic, il primo ad aver esaminato la risposta globale alla Covid-19. Nel nuovo documento, che si è concentrato sulle misure per contenere il coronavirus adottate nelle primissime fasi della pandemia dalla Cina, dall’Oms e dai governi, viene sottolineato che l’Oms è stata troppo cauta nel comunicare i rischi di Covid-19 e che il mondo ... Leggi su wired (Di giovedì 13 maggio 2021) (Foto: Martin Sanchez/Unsplash)Non abbiamo preso sul serio la pericolosa diffusione del coronavirus, a tal punto da non riuscire quindi a far ciò che era necessario per prepararsi rapidamente ad affrontare una. È questa la conclusione a cui sono giunti i 13 membri dell’Independent Panel for Pandemic Preparedness and Response (Ipppr), commissione diindipendente creata lo scorso anno dall’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), nel nuovo rapporto intitolato Covid-19: Make it the Last Pandemic, il primo ad aver esaminato la risposta globale alla Covid-19. Nel nuovo documento, che si è concentrato sulle misure per contenere il coronavirus adottate nelle primissime fasi delladalla Cina, dall’Oms e dai governi, viene sottolineato che l’Oms è stata troppo cauta nel comunicare i rischi di Covid-19 e che il mondo ...

