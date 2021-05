Atp Roma | oggi al Foro Italico torna il pubblico

(Di giovedì 13 maggio 2021) (Adnkronos) –ilagli Internazionali d’Italia di tennis, l’Atp Masters 1000 diin corso alItalia. Era il momento che tutto lo sport italiano aspettava: la riapertura dei cancelli di una grande manifestazione aldegli appassionati. E’ successo stamattina alper la giornata degli ottavi di finale del torneo, aperta alle 10 sul Campo Centrale dalla sfida tra il n.1 del mondo Novak Djokovic e lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina. Una giornata che vedrà come secondo incontro sulla Grand Stand Arena l’attesissimo match tra Matteo Berrettini, n.9 del mondo, e Stefanos Tsitsipas, n.5.Il popolo del tennis ha cominciato ad affluire verso uno dei più bei teatri sportivi del mondo, cappellino in testa, zainetto in spalle. ...

La vittoria di Novak Djokovic ad aprire una giornata storica. Il tennista serbo, testa di serie numero 1, accede ai quarti di finale degli Internazionali d'Italia, Masters 1000 da 2. Oggi al Foro Italico di Roma agli Internazionali d'Italia, partite con il pubblico presente, per la prima volta dall'inizio ...