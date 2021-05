Atletica, super Jacobs: corre i 100 in 9'95 e batte il record italiano di Tortu. 'Posso fare ancora meglio' (Di giovedì 13 maggio 2021) Marcell Jacobs (Fiamme Oro) nella leggenda dell'Atletica italiana. L'azzurro abbatte il record italiano dei 100 metri firmando il tempo di 9.95 a Savona, in batteria, con +1.5 di vento a favore. ... Leggi su leggo (Di giovedì 13 maggio 2021) Marcell(Fiamme Oro) nella leggenda dell'italiana. L'azzurro abildei 100 metri firmando il tempo di 9.95 a Savona, inria, con +1.5 di vento a favore. ...

