Arriva il contratto di rioccupazione: verso tre anni e mezzo di sgravi per chi assume under 36 (Di giovedì 13 maggio 2021) verso tre anni e mezzo di sgravi contributivi per chi assume giovani under 36. Come confermato a Open da fonti del ministero del Lavoro, guidato da Andrea Orlando, nel decreto Sostegni bis troverà infatti spazio la definizione di un contratto di rioccupazione da applicare a tutti i settori. Sarà a tempo indeterminato, legato alla formazione e a un periodo di prova di massimo sei mesi, con sgravi contributivi al 100% che dovranno però essere restituiti al termine di tale periodo nel caso in cui il lavoratore non venga assunto. Il contratto di rioccupazione non sarà riservato ai soli under 36, ma gli sgravi che lo strumento introduce saranno cumulabili con quelli ... Leggi su open.online (Di giovedì 13 maggio 2021)tredicontributivi per chigiovani36. Come confermato a Open da fonti del ministero del Lavoro, guidato da Andrea Orlando, nel decreto Sostegni bis troverà infatti spazio la definizione di undida applicare a tutti i settori. Sarà a tempo indeterminato, legato alla formazione e a un periodo di prova di massimo sei mesi, concontributivi al 100% che dovranno però essere restituiti al termine di tale periodo nel caso in cui il lavoratore non venga assunto. Ildinon sarà riservato ai soli36, ma gliche lo strumento introduce saranno cumulabili con quelli ...

Advertising

Open_gol : Arriva il contratto di rioccupazione: ecco come funziona - Stekrano : RT @Open_gol: Arriva il contratto di rioccupazione: ecco come funziona - BreakingItalyNe : RT @repubblica: Lavoro, arriva il contratto di rioccupazione con sgravi al 100% - repubblica : Lavoro, arriva il contratto di rioccupazione con sgravi al 100% - mik_ele87 : RT @Open_gol: Arriva il contratto di rioccupazione: ecco come funziona -